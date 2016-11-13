والي ولاية قالمة تسلم 1066 مفتاح للمستفيدين من السكنات الاجتماعية





أشرفت والي ولاية قالمة السيدة رايس فاطمة الزهراء نهاية الأسبوع بمعية السلطات المدنية و العسكرية و الوفد البرلماني الذي كان في زيارة إلى الولاية وفي أجواء احتفالية رائعة عمتها الفرحة و البهجة في أوساط العائلات المستفيدة على عملية توزيع المفاتيح رمزيا على المستفيدين بالعديد من بلديات الولاية و التي بلغ عددها 1066 وحدة سكنية على غرار بلدية قالمة التي عرفت توزيع آخر حصة من أصل 1300 وحدة سكنية التي أعلن عنها منذ حوالي سنتين و التي تمت عملية توزيعها عبر مراحل و المرحلة الأخيرة التي تظم 430 وحدة قامت والي الولاية بتسليم مفاتيحها إلى أصحابها على غرار بلديات تاملوكة التي عرفت تسليم 270 وحدة سكنية و عين مخلوف 60 وحدة , برج صباط 84 وحدة , بنجراح 99 وحدة , سلاوة عنون 40 وحدة , مجاز عمار 50 وحدة و قلعة بوالصبع 33 وحدة فيما أعطت والي الولاية تعليمات إلى رؤساء الدوائر في الانطلاق في عملية دراسة 1636 وحدة سكنية أخرى سوف يتم الإعلان عنها مباشرة بعد دراسة ملفات طالبي السكن و ضبط القوائم النهائية و من ثم توزيعها على أصحابها .

ل.عزالدين