«اتصالات الجزائر» تشرع في تحصيل ديونها بعنابة





و. هـ

شرعت المديرية الولائية لمؤسسة «اتصالات الجزائر» بولاية عنابة مؤخرا في قطع خدمتي الهاتف والإنترنت عن الزبائن الذين لم يسددوا فواتيرهم.ويأتي تحرك المؤسسة تماشيا مع تحركات المديرية العامة التي شرعت مؤخرا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تحصيل ديونها التي بلغت أكثر من 16 ألف مليار على المستوى الوطني أغلبها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.وحسب ما كشف عنه مصدر «آخر ساعة» فإن العملية مست خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزبائن العاديين وذلك قبل أن تشمل الهيئات العمومية بما فيها الدوائر والبلديات.حيث وجدت المؤسسة نفسها مجبرة على غرار بقية المؤسسات التي أثقلت كاهلها الديون وعلى رأسها «سونلغاز» و»الجزائرية للمياه»، على تحصيل ديونها من أجل مواصلة مشاريعها التنموية، باعتبار أن الخزينة العمومية لم تعد قادرة على دعمها ماديا نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في الوقت الذي أطلقت فيه المؤسسة مشاريع ضخمة من الانتقال إلى خدمة الألياف البصرية التي تتطلب أغلفة مالية ضخمة.ووجهت المؤسسة نداء إلى زبائنها الذين لديهم ديونا مع المؤسسة، التقرب من المصالح التجارية من أجل تسوية وضعيتهم وذلك تجنبا لقطع خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت عنهم، وما تجدر الإشارة إليه فإن مدير عام «اتصالات الجزائر»، أعلن مؤخرا بأن المؤسسات والإدارات العمومية بما فيها الدوائر البلديات مطالبة بتسديد ديونها مع تمكينها من عملية جدولتها، وفي حال رفضت ذلك فإنه سيتم إحالتها على العدالة من أجل الحصول على الأموال.