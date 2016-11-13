في مراسلة خاصة وجهت إلى جميع المديريات الولائية للأمن
الهامل يراسل الغازي لإدراج الشرطة ضمن المهن الشاقة
13.11.2016
بوسعادة فتيحة
كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل قد أرسل برقية إلى مختلف أمن الولايات يعلمهم من خلالها بأنه راسل وزارة العمل من أجل إدراج مهنة الشرطي ضمن المهن الشاقة ويأتي ذلك في الوقت الذي أودع فيه آلاف العاملين بالقطاع ملفات التقاعد كما تقدم البعض الآخر بالاستقالة من مناصبهم بسبب الضغوطات النفسية التي يعيشها أغلب أفراد الشرطة والتي كانت قد دفعت بالبعض إلى الانتحار خلال السنوات الفارطة كما فجرت غضب الشرطة ليسجل خروج أعوان الشرطة في مسيرة حاشدة لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ حوالي عامين. هذا في حين أن أفراد الشرطة كانوا قد احتجوا في العديد من المناسبات عن ظروف العمل حيث أنهم يعملون بنظام التناوب حسب قانون العمل شبه عسكري لكنهم يتقاضون رواتب ضئيلة مقارنة بنوعية العمل إلى جانب الضغوطات النفسية التي تعد العامل الرئيسي لتصنف الشرطة ضمن المهن الشاقة حسب ما كان قد أعلنه وزير العمل محمد الغازي في وقت سابق الذي كشف بأن تصنيف المهن الشاقة لا يكون مقارنة بالجهد العضلي بل يؤخذ بعين الاعتبار أولا الضغوطات التي يعاني منها عمال القطاع. علما أن القرار من شأنه خلق بلبلة ويضع الحكومة في حالة إحراج خاصة وأن أغلب القطاعات تنادي بإدراج عمالها ضمن قائمة المهن الشاقة الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على التقاعد النسبي أو المسبق الذي تم إلغاؤه ضمن اجتماع الثلاثية منذ عدة أشهر الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2017. وقد كانت الوزارة الوصية قد أكدت بأنه تم تكليف لجان خاصة لدراسة كل الطلبات التي تقدمت بها مختلف القطاعات وكذا النقابات التي تطالب بإدراج مختلف العمال ضمن قانون المهن الشاقة.
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