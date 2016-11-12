الأميار يجهلون قرار التمديد وينتظرون الضوء الأخضر من الولاة

المواطنون يتسابقون على البلديات لإيداع ملفات التسوية العقارية

11.11.2016

 


صورة من الأرشيف

عادل أمين

 

شهدت مختلف بلديات الوطن على غرار عنابة عشية أول أمس الخميس توافد المئات من المواطنين المتأخرين في إيداع ملفات التسوية العقارية بعد انتهاء الآجال المحددة من طرف الحكومة في أوت الفارط وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من توجيه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لولاة الجمهورية ووزير السكن عبد المجيد تبون يدعوهم إلى تمديد أخير للآجال المحددة لقانون التسوية العقارية بعد الشكاوى الكثيرة التي وجهها المواطنين وأصحاب البنايات غير المكتملة إلى الحكومة حيث وجهوا أصابع الاتهام وحملوا المسؤولية حينها للمجالس الشعبية البلدية لكونهم لم يقوموا بعمليات التحسيس اتجاه مالكي تلك البنايات التي كانت قبل هذا القرار مهددة بالتهديم من طرف البلديات. من جهتهم عبر رؤساء البلديات عن عدم علمهم بقرار الحكومة القاضي بتمديد آجال انتهاء إيداع ملفات التسوية العقاري 15/08 الذي انتهت آجاله شهر أوت الفارط على غرار أميار ولاية عنابة حيث أكد عدد منهم بأنهم لحد الساعة لم يصلهم نسخة من القرار المدكور وهم كغيرهم علموا به عن طريق وسائل الاعلام حيث أنهم ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات الولائية قبل شروع المواطنين في ايداع ملفاتهم بعد تحديد موعد بداية الاجال الجديدة من جانبهم عبر الكثير من المواطنين الذين تأخروا في إيداع ملفاتهم قبل 02 أوت المنصرم عن سعادتهم بقرار الوزير الأول الذي جاء ليخلصهم من تهديدات الأميار بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من عمليات مبرمجة لتهديم الآلاف من البنايات غير المكتملة والتي يريدون تسويتها في إطار قانون 15/08 ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون 

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