في حصيلة وطنيّة للمديريّة العامّة للأمن الوطني للأشهر الـ 09 الأولى لسنة 2016

مصالح الشرطة المختصة تحجز أكثر من 21 طنا من المخدرات و حوالي 400 ألف قرص مهلوس

11.11.2016

 

تمكنت مصالح الشرطة المختصة في محاربة جرائم الاتجار غير الشرعي بالمخدرات خلال الـ 09 أشهر الأولى من سنة 2016، من معالجة 19.614 قضية متعلقة بترويج هذه السموم عبر إقليم الاختصاص للتراب الوطني، تكللت بحجز 21 طن و148كلغ و800غ من القنب الهندي و11 كلغ و135غ من الكوكايين و01 كلغ و364غ من الهيروين، بالإضافة إلى حجز كميّة معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 399.348 قرص، وقد تم ضبط وحجز أغلب هذه الممنوعات بالمناطق الغربية للبلاد، خاصة بولاية تلمسان الحدودية.كما أسفرت تحريات وأبحاث فرق الشرطة القضائية بخصوص تفكيك خيوط هذه القضايا، عن توقيف خلال نفس الفترة 23.695 شخصا ثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم، حيث تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.  

ق.و

 

 

 

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