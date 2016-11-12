الجزائريون يغزون تونس بعد إلغاء ضريبة 30 دينارا





عرف المركز الحدودي أم الطبول هذا الأسبوع اكتظاظا جنونيا بسبب تنقل العديد من العائلات الجزائرية إلى تونس من أجل زيارة المدن التونسية القريبة على غرار طبرقة وباجة، وحسب ما أكدته مصادر “آخر ساعة” من المركز الحدودي أم الطبول ومركز ملولة في تونس فإن عدد المسافرين ارتفع بشكل كبير بعد مرور 24 ساعة عن تطبيق الحكومة التونسية لقرار الغاء ضريبة الدخول الى ترابها والمقدرة بـ 30 دينارا تونسيا ، وأصبحت طبرقة الوجهة الرئيسية للجزائريين المقيمين في الولايات الشرقية كالطارف،عنابة،قالمة، سكيكدة وحتى قسنطينة من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع، وعرفت مطاعمها ومحلاتها التجارية انتعاشا كبيرا بعد ارتفاع اقبال العائلات الجزائرية عليها، وحتى المركز الحدودي العيون أيضا عرف الأسبوع الماضي حركة معتبرة مقارنة بالسابق خاصة أن عدد الجزائريين الذين يسافرون إلى تونس ينخفض بعد الدخول الاجتماعي خاصة في أشهر أكتوبر،نوفمبر وبداية ديسمبر لكن الغاء الضريبة ساهم في تضاعف عدد السياح الجزائريين الراغبين في زيارة تونس من أجل السياحة أو التسوق، وكشف بعض المسافرين لـ “آخر ساعة” أنهم تفاجؤوا بوجود اكتظاظ في المركز الحدودي بأم طبول مثل فصل الصيف، وتختار العديد من العائلات التوجه إلى مدينة طبرقة بحكم قربها وباعتبارها مدينة ساحلية مميزة.

سليمان رفاس