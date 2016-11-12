بطاقات إلكترونية جديدة لـ “بريد الجزائر” مطلع 2017





كشف مصدر عليم لـ “آخر ساعة” بأن المديرية العامة لـ “بريد الجزائر” ستشرع قريبا في توزيع بطاقات إلكترونية جديدة على زبائنها وذلك من أجل الدخول في خدمة الدفع الالكتروني.

وليد هري





وحسب المصدر ذاته فإن “بريد الجزائر” شرع في استخراج بطاقات دفع إلكترونية جديدة لجميع زبائنه، حيث ستكون هذه البطاقات متطورة للغاية مقارنة بتلك التي يتوفر عليها الزبائن حاليا، كما أنه سيتم تأمينها ضد القرصنة بأحدث البرامج في هذا المجال، وأضافت الجهة ذاتها بأن الشروع في عملية توزيع البطاقات على الزبائن بجل ولايات الوطن سينطلق شهر جانفي 2017 أو فيفري على أقصى تقدير، حيث ستبدأ عملية التوزيع بالتوازي في جميع الولايات، وهي العملية التي استغلها تجديد آلات الصرف الآلي على مستوى كافة مكاتب البريد على المستوى الوطني، هذا بالإضافة إلى إنهاء مدة صلاحية البطاقات القديمة التي من الممكن –حسب المصدر- أن تقوم المؤسسة بتمديد مدة صلاحيتها إلى غاية نهاية السنة الجارية وذلك بناء على طلب المديرين الولائيين لـ “بريد الجزائر” بعد أن واجه الزبائن مشكلة في سحب أموالهم من الصرافات الآلية، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على مكاتب البريد، وتدخل هذه العملية في إطار مسايرة مؤسسة “بريد الجزائر” لخدمة الدفع الإلكتروني التي تم إطلاقها مطلع شهر أكتوبر الماضي وانخرط فيها 11 بنكا (6 عمومية و5 خاصة) الذين يقدر عدد زبائنهم بحوالي مليون و300 ألف، بالإضافة إلى تسعة مؤسسات على رأسها تلك الناشطة في مجال الاتصالات، غير أن دخول “بريد الجزائر” على الخط، سيشكل تحولا كبيرا في هذا المجال، باعتبار أن المؤسسة تتوفر على 16 مليون زبون، سبعة ملايين منهم يحملون بطاقات إلكترونية وسيستفيدون آليا من البطاقات الجديدة، حيث سيمكن هذا الأمر الزبائن من التخلي عن الدفع النقدي والقدرة على استخدام الدفع الإلكتروني على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، كما كشف المصدر بأن هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ستعلن قريبا عن هذا الأمر من خلال تنظيم حدث خاص سيتم من خلاله الكشف عن شكل البطاقة الجديدة وموعد إطلاقها.