سفير جنوب إفريقيا يدعو إلى تطوير المبادلات التجارية

حورية فارح

دعا “دلومو توكزاني” سفير جمهورية جنوب إفريقيا خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة سيبوس لولاية عنابة سلطات البلدين إلى رفع مستوى العلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين مشيرا إلى أن المبادلات بين البلدين لا ترتقي للمطلوب حيث تناقصت بنسبة 53 بالمئة ولا تشكل سوى 1,7 مليار دولار سنويا وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة البترول بحكم أن البلدين تعتبر بلاد نفطية ولهذا فإن اتفاقية الشراكة في إطار التعاون ما بين البلدين في إطار خارج المحروقات وفي هذا الخصوص أكد المتحدث بأنه يجب على البلدين تطوير المبادلات وهما في حاجة للتبادل الاقتصادي للارتقاء إلى التنمية حيث سيتم عقد المؤتمر الإفريقي للاستثمار بالجزائر العاصمة في شهر ديسمبر وهذا سيسمح بخلق مجال لتبادل المشاريع من خلال لقاءات منظمة بين رجال أعمال ومستثمرين للبلدين لإنشاء مشاريع بالإضافة إلى خطة عمل بين سفير الجزائر بجنوب إفريقيا حيث اعتبر السفير أن زيارته لولاية عنابة من أجل تجسيد مشروع الاتفاق بين البلدين بحكم أن هذه الولاية من أكبر الأقطاب الصناعية على مستوى الجزائر ولهذا فإن هناك العديد من المشاريع سيكون خطوة بخطوة بالإضافة إلى لقاء رجال أعمال البلدين رأس برأس وأن الشراكة أو الاتفاق سيكون على أساس رابح برابح أما بخصوص المشاريع السابقة التي كانت مبرمجة في السابق فقد تأخرت بسبب تغيير المسؤولين بجنوب إفريقيا ولذلك يجب تحريك الشراكة كما أن اتفاقيات شراكة في مجال البحث العلمي ما بين البلدين على اعتبار أن البحث العلمي هو ميدان أساسي وخاصة أن الجامعة الجزائرية تستقبل سنويا العديد من الطلبة الأفارقة بمختلف التخصصات وخاصة الإلكترونيك والتكنولوجيا كما أن هناك باحثين من جنوب إفريقيا قدموا إلى جامعة السانيا بوهران لإجراء مشاريع في البحث العلمي أي أن هناك مبادلات علمية بين جنوب إفريقيا والجزائر أما بخصوص مشروع شراء حيوانات من جنوب إفريقيا بغرض تدعيم حديقة الحيوانات المرابطية بالقالة فإن بلده تلقت طلب بهذا الخصوص وما تزال الدراسة جارية لأن المهم ليس شراء الحيوانات بل المهم عندهم التكفل بها لأن جنوب إفريقيا تحترم حقوق الحيوانات كما اغتنم السفير الفرصة أثناء تواجده بولاية عنابة وقام بزيارة ميدانية للعديد من المصانع التي تنشط في المجال الصناعة