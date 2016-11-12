الوالي يمنح آخر إنذار للمستثمرين المتقاعسين ويعطي الضوء الأخضر لاسترجاع القطع الأرضية غير المستغلة

م. مسعود

في اجتماع عقده مع العشرات من المستثمرين بمقر الولاية منح والي جيجل العربي مرزوق آخر انذار لأصحاب المشاريع التي لم تنطلق بعد بمختلف مناطق الولاية مهددا بالشروع قريبا في سحب القطع الأرضية التي منحت لهؤلاء المستثمرين الذين تسببوا في ضياع عشرات المشاريع المهمة .وخلال هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 160 مستثمرا دعا الوالي المستثمرين الذين استفادوا من تفويضات لإقامة مشاريعهم بمختلف مناطق النشاطات التي استحدثت بإقليم الولاية وتحديدا ببلديات قاوس ، وجانة ، أولاد يحيى والميلية بالشروع في استغلال الأرضيات التي منحت لهم وإقامة مشاريعهم فوق هذه الأخيرة دون انتظار اكتمال عملية تهيئة وتجهيز هذه المناطق وذلك في ظل التأخر الكبير الذي شهدته هذه العملية بسبب احتجاجات البعض خصوصا بمنطقة النشاطات (سوق الاثنين) التابعة لبلدية أولاد يحيى أين اعترض بعض المواطنين طريق آليات الأشغال العمومية قبل فترة وهو ما عطل تهيئة هذه المنطقة .وفي سياق متصل بما تمخض عن اجتماع الوالي بالمستثمرين أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بأنه سيمنح آخر انذار للمستثمرين الذين تقاعسوا في بعث وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية رغم حصولهم على كل التسهيلات واستفادتهم من قطع أراضي مهمة مؤكدا بأن مصالحه أعطت الضوء الأخضر للجهة المكلفة بملف الاستثمار بالولاية من أجل الشروع في استرجاع القطع الأرضية والمساحات غير المستغلة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها قطاع الاستثمار السياحي الذي كان المتضرر الأكبر من تقاعس هؤلاء المستثمرين الذين قام بعضهم بالسطو على عشرات الهكتارات التابعة لمناطق التوسع السياحي ونهب مئات الأمتار المكعبة من الرمال قبل أن يختفوا في لمح البصر وهو ما أكده حتى وزير السياحة خلال آخر زيارة له الى عاصمة الكورنيش والذي اعترف بنهب أكثر من 10 مناطق سياحية بالولاية و استغلالها في نشاطات لا علاقة لها بالقطاع .