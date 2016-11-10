تجار الخضر والفواكه ينتظرون بشغف افتتاح السوق المغطى

كشفت مصادر من داخل مديرية التجارة لولاية أم البواقي عن موعد استلام السوق المغطى بعاصمة الولاية الذي سيكون قبل نهاية العام الجاري بعد أن بلغت فيه نسبة تقدم الأشغال %70 ونظرا لأهمية هذا المشروع الذي يعول عليه تجار الخضر والفواكه ببلدية ام البواقي للمساهمة في تنظيم السوق يأمل أصحاب المهنة أن لا يؤول مصيره كمصير السوق الجواري حيث خصص لهذا المشروع ازيد من 3 ملايير سنتيم كغلاف مالي من طرف مصالح التجارة هذا المشروع الذي ينتظر استلامه مع نهاية العام الجاري سيساهم في القضاء على التجارة الفوضوية من جهة والتحكم في الأسعار من جهة أخرى إلا أن تجار الخضر والفواكه بمدينة أم البواقي يرون أن المساحة التي تم تخصيصها لهذا المشروع لاتسع جميع تجار البلدية مؤكدين أن هذا السوق انجز بنفس طريقة السوق الجواري الذي أصبح هيكلا دون روح بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي رصدت له في انتظار تسليم السوق المغطى للولاية الذي سيتم تسييره ونأمل ألا يؤول هذا المشروع الهام إلى الوضعية الكارثية التي آل إليها السوق الجواري بعاصمة الولاية رغم ما استهلكه من أموال من خزينة الدولة.

أحمد زهار