لوح يأمر برفع الرقابة القضائية على قياديين من الفيس المحل





عادل أمين





كشف النائب البرلماني «حسن عريبي» أمس الاربعاء أن وزير العدل حافظ الأختام «الطيب لوح» قد أمر برفع الرقابة القضائية على 03 قياديين إسلاميين منهم اثنان كانا من قادة الفيس المحل. «عريبي» قال عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن قرار رفع الرقابة القضائية عن «بوخمخم» و»قمازي» وهما من قادة جبهة الإنقاذ المحظورة إلى جانب «أحمد بن محمد» الذي ترأس حزبا إسلاميا سنوات التسعينات قد جاء بعد طرح سؤال شفوي على وزير العدل الاسبوع الماضي حول مدى قانونية فرض الرقابة القضائية على المعنيين الثلاثة. وكان عبد القادر بوخمخم وكمال قمازي وأحمد بن محمد قد عانوا لمدة 8 سنوات من فرض الرقابة القضائية عليهم بعد مشاركتهم في مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. مؤكدا بأنه بعد ما يقارب 8 سنوات وهم تحت الرقابة القضائية هذا يدل مما لاشك فيه أن العدالة الجزائرية ليست مستقلة في قراراتها ولكم أن تتصوروا تلك الأضرار والمعاناة التي لحقت هؤلاء طيلة ثماني سنوات والتهمة كما يعلم الجميع مشاركتهم في مسيرة سلمية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.كما طالب الأخير وزير العدل حافظ الأختام بتقديم الاعتذار الرسمي للمتضررين المعنيين . وكان وزير العدل قد تعهد الخميس الماضي أمام نواب البرلمان بفتح تحقيق بشأن ما يتداول حول إخضاع قيادات في» الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة للرقابة القضائية على خلفية مشاركتهم في مسيرة نظمت سنة 2009 في العاصمة لنصرة القضية الفلسطينية وقال انه لم يتلق أي شكوى أو تبليغ حول تواجد القياديين السابقين في» الفيس» المحل كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم وأحمد بن محمد رهن الرقابة القضائية .وقال لوح إن هذه الشخصيات لم تبلغني بالوضعية التي تعيشها ولم تقدم لي أي شكوى بهذا الخصوص ولم أكن أعلم بأن هذا الثلاثي رهن الرقابة القضائية. موضحا أنه رغم ذلك سأفتح تحقيقا في هذا الأمر للكشف ما إذا ثبت وجود ذلك عليهم وأن الأمر تم وفق الأطر القانونية.