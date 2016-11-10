الطيور النافقة قادمة من دول أوروبا الشمالية نحو إفريقيا

عادل أمين

أعطت وزارة الفلاحة أول أمس الثلاثاء تعليمات عاجلة لمديرياتها الولائية بـ 48 ولاية لمراقبة الطيور الداجنة في حالة ظهور أي أعراض غريبة عليها. كما أعلنت في هذا الشأن على اعتماد الوزارة لمخطط وطني للتدخل العاجل بمشاركة العديد من الوزارات على غرار الفلاحة والداخلية والدفاع والصحة لمكافحة المرض في حالة انتشاره. وطمأنت الوزارة المواطنين بأنه لا خطر على صحتهم لكون المرض لا يمس الحيوانات الأليفة وبخصوص نتائج التحاليل البيطرية المجراة بالمخبر البيطري بالعاصمة لعينات الطيور النافقة والمقدرة بـ 1200 طير بسبخة المالح بالمنيعة بولاية غرادية أثبت أنها حاملة لفيروس أنفلونزا الطيور H7N1 حيث أن الفيروس مس الطيور المهاجرة القادمة من دول أوروبا الشمالية نحو إفريقيا وكان مسؤول بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد أعلن عن اكتشاف أنفلونزا الطيور على طيور مهاجرة بالمنطقة الرطبة سبخة المالح بالمنيعة (غرداية) وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات على الطيور المحلية. من جانبه أكد مدير المصالح البيطرية على مستوى الوزارة «كريم بوغالم» أكد أنه عقب تسجيل مصالح الغابات نفوق طيور مهاجرة بالمنطقة الرطبة سبخة المالح بالمنيعة بغرداية تم الشروع في القيام بتحاليل على مستوى مخابر الوزارة تبين من خلالها وجود فيروس أنفلونزا الطيور.