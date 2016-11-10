تنصيب أزيد من 10 رؤساء دوائر بباتنة

أشرف أمس والي ولاية باتنة على عملية تنصيب الرؤساء الجدد الذين تم تعيينهم عبر مختلف دوائر ولاية باتنة، على غرار دوائر مروانة، عين التوتة، سقانة، الجزار، رأس العيون، هذا بعد أن تم قبل يومين تنصيب كل من مساهل محمد على رأس دائرة بوزينة، محمد الأمين بن جمعة رئيسا لدائرة منعة، محمودي عطاالله على رأس دائرة ثنية العابد، الوناس بوزقزة رئيسا لدائرة أريس، زين الدين بورزوق على رأس دائرة تيمقاد.بالإضافة إلى تنصيب كل من رئيس دائرة باتنة خلفا لصحراوي الذي استدعي لمهام أخرى، وكذا رئيس دائرة الشمرة فيما حول السابق إلى إحدى دوائر ولاية بومرداس، هذا غير أن الملفت للانتباه ضمن حركة التحويلات هذه في سلك رؤساء الدوائر والتي قام بها رئيس الجمهورية، فانه ولأول مرة بولاية باتنة يتم تعيين امرأة على رأس الدائرة، أين كان لكل من دائرتي اشمول والمعذر حظ استقبال أول عنصر نسوي أين عينت آسيا سبع على رأس بلدية اشمول فيما تم تنصيب فوزية نعامة رئيسا لدائرة المعذر.هذا وقد بادرت السلطات الولائية بباتنة إلى إقامة حفل تكريمي على شرف الرؤساء المحالين على التقاعد، المحولين، وكذا الرؤساء الجدد الذين استقبلتهم ولاية باتنة، كما دعا وخلال عمليات التنصيب التي اشرف عليها والي باتنة محمد سلماني، إلى ضرورة فتح باب الحوار وخلق فرص الاستثمار خدمة للصالح العام.

شوشان. ح