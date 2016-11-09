ترامب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية





في مفاجأة وصفت بالزلزال السياسي، فاز الملياردير الأمريكي والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية برئاسة الولايات المتحدة.نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في الوصول إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض. وقد تخطى ترامب حاجز الـ270 صوتاً بفوزه بولاية بنسلفانيا.ومع انتهاء التصويت في أنحاء البلاد، وبحسب آخر الإحصاءات، فاز ترامب بـ29 ولاية، منها: فلوريدا وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وويست فرجينيا وتينيسي وميسيسبي وأوكلاهوما وألاباما ونورث كارلينا وساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ19 ولاية منها كاليفورنيا وهاواي وكولورادو وإلينوي ونيويورك ونيوجيرسي وبهذا حصلت كلينتون على 218 صوتاً مقابل 277 لترامب.