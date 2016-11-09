سكيكدة

تدمير مخبئ للإرهابيين يحوي لغما تقليديا ولوازم أخرى

08.11.2016

 

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الاثنين مخبأ للإرهابيين يحوي لغما تقليدي الصنع ولوازم مختلفة خلال عملية بحث وتمشيط قامت بها بولاية سكيكدة حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني.  وجاء في بيان الوزارة أنه» في إطار مكافحة الإرهاب, دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 نوفمبر 2016, مخبأ للإرهابيين يحوي لغما تقليدي الصنع ولوازم نوم وألبسة ومواد غذائية مختلفة, إثر عملية بحث وتمشيط بولاية سكيكدة/ن.ع.5 «.كما «ضبط عناصر من حراس الحدود بولاية الطارف/ن.ع.5, (6,6) كيلوغرام من المرجان كانت موجهة للتهريب. وبعين قزام/ن.ع.6, تم ضبط (230) كيلوغراما من خليط الذهب والحصى على متن سيارة رباعية الدفع».  

 حياة بودينار

 

 

 

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