نقابات التربية ترفض «الشارات السوداء» وتعلن استعدادها لشل المؤسسات التربوية





ردت نقابات التربية المنضوية تحت لواء ما يعرف ب« التكتل النقابي « امس الثلاثاء على تصريح وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» التي اتهمتها بجعل التلاميد رهينة لها من خلال اجبار المتمدرسين على ترك الاقسام وقاعات الدراسة ايام الاضراب . مؤكدة بانه لا يوجد بديل لديهم لرفع مطالبهم الا خيار الاضراب عن العمل وذلك بسبب غلق باب الحوار معهم من قبل الوزارة الوصية. رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين « الانباف» طارق دزيري اكد بانه لا توجد وسيلة للتعبير عن الانشغالات والمطالب الا الاضراب من الناحية الدستورية رافضا المقترح التي تقدمت به الوزيرة للمضربين عن العمل بوضع شارات سوداء خلال الحصص التعليمية من جانبه «مزيان مزيان» رئيس النقابة الوطنية للأساتدة التعليم الثانوي والتقني علق على تصريح الوزيرة قائلا « لماذا لا تفتح أبواب الحوار قبل الاضراب» مؤكدا بان تحركات النقابات مشروعة. وكانت وزيرة التربية الوطنية قد صرحت اول امس بأن الإضراب الذي تشنه نقابات التربية ضمن مايعرف بالتكتل النقابي من حين لاخر مند بداية الموسم الدراسي احتجاجا على الغاء التقاعد المسبق من طرف الثلاثية حق دستور لا غبار عليه لكن نقابات التربية أصبحت تستعمل الإضراب وسيلة وحيدة لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين حيث جعلوه إجباريا في المؤسسات التعليمية مما يغبن التلاميذ والأولياء يذكر ان نقابات التربية كانت قد اعلنت عن نسبة استجابة للاضراب الاخير تجاوزت ال80 بالمائة وطنيا .والجدير بالاشارة ان النقابات المستقلة في العديد من القطاعات على غرار التربية قررت تنظيم مسيرات عبر كامل ولايات الوطن أيام 21، 22 و23 نوفمبر الجاري متبوع بأيام 27، 28 و29 من نفس الشهر و إعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر أمام مقرات الولايات وإعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر بكل من الأغواط ، سطيف ، وهران وبومرداس أمام مقرات الولايات و.إعتصام وطني يوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.

عادل امين