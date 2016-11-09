الدولة تشرع في تنظيف المستثمرات الفلاحية من مافيا العقار





شرعت مديريات أملاك الدولة في عملية إحصاء و جرد شاملة لجميع لعقارات التابعة للمستثمرات الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها من طرف مافيا العقار وذلك بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية في إطار ما يعرف بـ «مشرع الاحواش» الذي أطلقته المديرية العامة للأملاك الوطنية.

بوسعادة فتيحة





ويأتي المشروع الذي تم إعلانه مؤخرا بسبب تعطل عملية منح عقود الامتياز للفلاحين والمهتمين المعنيين بالاستفادة من الأراضي الفلاحية جراء غزو الإسمنت لأغلب المساحات التابعة لمستثمرات الفلاحية خلال السنوات الفارطة أو الإهمال الذي تعرضت له خلال العشرية السوداء ما فتح باب الأطماع أمام مافيا العقار الذين آقاموا بنايات غير قانونية وغير مطابقة فوق مساحات فلاحية بغير حق في ظل غياب المصالح المتعلقة بالرقابة آنذاك علما أن المستثمرات الفلاحية كانت تابعة للدولة قبل أن يتم إطلاق مشروع منحها للفلاحين عن طريق عقود الامتياز خلال السنوات الأخيرة إلا أن الاستيلاء على مساحات شاسعة من تلك المستثمرات حال دون التمكن من استكمال إجراءات عقود الامتياز وهو ما دفع المديرية العامة للأملاك الوطنية أن تعقد العديد من الاجتماعات رفقة الوزارة الوصية بغرض إيجاد حل للقضاء على ظاهرة غزو الاسمنت للأراضي الفلاحية وهو ما تمخض عنه مشروع الأحراش الذي شرعت مختلف المصالح في تنفيذه علما أن مديريات أملاك الدولة ستقوم بعمليات الجرد وإحصاء المساحات التابعة للمستثمرات الفلاحية بعد تشكيل لجان خاصة تكون المصالح الفلاحية عضوا بارزا لها كونها المالك الأول لتلك المستثمرات قبل الشروع في عملية تنظيم جميع المستثمرات من البنايات غير القانونية ووضع لما يعرف بمافيا العقار التي استحوذت على مساحات كبيرة خاصة من العقار الفلاحي دون وجه حق وتحويل جميع المعتمدين على العدالة قبل استكمال عملية منح عقود الامتياز لجميع المعنيين بالاستفادة.