31 ديسمبر آخر أجل للتّصريح بنشاط العمال غير الأجراء





جودي نجيب

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء السيد، شوقي عاشق يوسف، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية و التسهيلات لتحفيز العمال غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها لحساباتهم الخاصة.و أضاف مدير عام « كاسنوس» في ندوة صحفية عقدها بفندق «رونيسانس» بتلمسان أنّه يمكن للمعنيين تسوية وضعيتهم المتعلقة بدفع الاشتراكات موضحا أنّ التسهيلات المقرّرة تتضمن إلغاء زيادات و عقوبات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من الدفع بالتقسيط للاشتراكات المتأخرة، قائلا إن آجال هذه الإجراءات تنتهي يوم 31 ديسمبر .2016و أوضح شوقي عاشق يوسف في لقائه مع الصحافة، أن التسهيلات المقدمة لتشجيع غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم و تسوية وضعيتهم تتمثل في تخفيف الملفات الإدارية و مسح غرامات التأخير في دفع الاشتراكات، حيث يلزم المؤمن له بدفع اشتراكات السنة الحالية فقط بينما يستفيد من التقسيط في دفع السنوات المتأخرة.كما تطرق المتحدث إلى جملة من الإجراءات و التّسهيلات الجديدة كتأخير مواعيد دفع اشتراكات الفلاحين إلى شهر جوان بدل أفريل و ذلك وفقا لمواسم جمع الغلّة و الأرباح و تمديد آجال الدفع حتى نهاية السنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى إلى 15 مرة الأجر القاعدي بدل 08 مرّات و هو ما يسمح برفع منحة التقاعد لتصل إلى 200الف دينار جزائري.ودعا المتحدث العمال غير الأجراء إلى التقرب من المديريات التابعة للصندوق على مستوى الولاية التابع لها أو الشبابيك على مستوى الدوائر من أجل تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر القادم، و قال إنه بات بإمكانهم التصريح أيضا عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للصندوق.

«التّغطية التي يضمنها الصندوق تشمل المؤمن له و ذوي الحقوق»

و أكد شوقي عاشق، أن التّغطية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تشمل المؤمن له و ذوي الحقوق و ان الانتساب للصندوق يمكّن المؤمن له من الحصول على بطاقة الشفاء و تغطية تكاليف العلاج في العيادات الخاصة و الاستفادة من خدمات طبية كثيرة، كتصفية الكلى و جراحة القلب، بغض النظر عن الحصول على منحة التقاعد التي تعود إلى ذوي الحقوق في حال وفاته، موضحا في هذا الصدد أن القيمة المصرح بها من طرف المعنيين ستحدد فيما بعد مستوى منحة التقاعد، و قال أن هناك مرسوما جديدا أقره قانون المالية التكميلي 2015 يتيح للمؤمن له رفع قيمة الاشتراكات بما يضمن له منحة تقاعد عالية تصل إلى 200 ألف دينار، موضحا أن منحة التقاعد ستشمل كل سنوات الاشتراكات و احتساب أحسن عشر سنوات.و أكد عاشق يوسف، أن الصندوق يضم حاليا أكثر من 1.8 مليون عامل غير أجير منتسب، وأن عائدات الصندوق قد ارتفعت بنسبة 72 بالمائة، بينما يهدف الصندوق إلى الوصول إلى 3 ملايين منتسب في السنوات القادمة.