انحراف قاطرات وتوقف جزئي للترامواي بسبب الفيضانات





آ.ب

تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الوطن أمس في قطع عدة طرق خاصة على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها ما أدى إلى صعوبة في حركة السير. حيث أدت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بشدة منذ أول أمس الاثنين إلى انزلاق مقطورتين ببوفارك ولاية البليدة ما أدى إلى تعطيل حركة المرور إلى جانب وجود برك مائية على مستوى عدة أحياء بالعاصمة .كما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع 10حوادث مرور خلفت وفاة شخص و7 جرحى حيث أوضح المكلف بالإعلام للحماية المدنية أن أخطر هذه الحوادث حادث اصطدام سيارة بشخص أول أمس على الساعة الرابعة و 14 دقيقة مساء بالطريق السريع الرابط بين منطقة الخرايسية والدويرة أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 57 عاما على الفور من شدة الارتطام .وكحصيلة أولية أفاد المتحدث عن تسجيل 5 حوادث بسبب الإنزلاقات و حادثين 2 بسبب التصادم و3 حوادث بسبب الارتطام،على مستوى مختلف طرقات العاصمة الممتدة من تسالة المرجة إلى غاية الرغاية .





تذبذبات في حركة القطارات المتوجة نحو العاصمة بسبب انحراف قاطرات بمحطة الخروبة

كما أدى انحراف قاطرات بمحطة خروبة في منتصف ليلة أول أمس الاثنين إلى تذبذبات في حركة القطارات المتوجة نحو العاصمة.حيث أوضح مساعد المدير العام للشركة الوطنية للسكة الحديدية أن مصالح الشركة الوطنية للسكة الحديدية عاكفة حاليا على إخلاء السكة الحديدية من هذه القاطرات الأربع التي أدت إلى تذبذبات في حركة القطارات بسبب استعمال مسلك واحد للسكة الحديدية بدلا من مسلكين.مضيفا أن حركة القطارات ولاسيما تلك الواصلة بين الحراش وحسين داي سوف تعود تدريجيا لحركتها العادية على الساعة الثانية عشر زوالا (12سا00). وأضاف أن الشركة الوطنية للسكة الحديدية سوف تفتح تحقيقا تقنيا لمعرفة أسباب انحراف هذه القاطرات بالخروبة.

توقف جزئي لتراموي الجزائر بسبب فيضانات

كما شهدت حركة تراموي الجزائر أمس توقفا جزئيا منذ الساعة 8سا30 صباحا بسبب الفيضانات الناتجة عن تساقط الأمطار بين محطتي ميموني حمود ومقهى شرقي حسبما أكده بيان صادر عن شركة استغلال تراموي الجزائر (سيترام). وأوضح ذات المصدر أنه بسبب هذا التوقف الجزئي تذبذبت حركة التراموي الذي استبدل بحافلات بين محطتي ميموني حمود و مقهى شرقي لضمان خدمة النقل بصفة مستمرة لصالح المعتادين على استعمال التراموي. وأضاف البيان أنه تم الحفاظ على الخدمة على مستوى محطات العناصر ودرقانة وسط. هذا وكانت مصالح الأرصاد الجوية،قد أفادت أمس بسقوط أمطار رعدية بالمناطق الشمالية للبلاد في كل من بجاية، وتيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، وتيبازة .