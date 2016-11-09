فيضانات واختناق مروري كبير بطرقات وشوارع عنابة





تسببت الأمطار التي تهاطلت على ولاية عنابة أمس في فيضانات بعدد من الطرقات و الأحياء ، جراء انسداد بعض القنوات والبالوعات، ما أدى إلى خلق عرقلة واختناق مروري كبير بطرقات المدينة.كشفت الأمطار المتهاطلة مساء أمس سياسة البريكولاج المنتهجة من طرف المؤسسات التي تقوم بصيانة وتجديد البالوعات وقنوات صرف المياه بمختلف شوارع وأحياء المدينة حتى الطرقات، أين عرفت عدد من المناطق حتى خاصة منها المصنفة كنقاط سوداء فيضانات بمجرد سقوط كميات قليلة من الأمطار، ما أدى إلى خلق اختناق مروري كبير وعرقلة في حركة السير في بعض الطرقات خاصة منها الطرقات المؤدية من والى محور الدوران الحطاب ، ومحور الدوران حي الصفصاف، محور الدوران الأخوة كاييل ،الطريق الرئيسي المؤدي إلى حي الصفصاف مرورا بحي ديدوش مراد ، ناهيك عن الطرقات الفرعية التي تتوسط حي جبانة ليهود وحي الصفصاف، حي 8 مارس بالجهة الغربية لمدينة عنابة، هذا إضافة إلى البرك المائية التي تظهر فور سقوط الأمطار بالطرقات والتي تساهم في عرقلة المرور، وهو ما جعل المواطنين والسائقين على حد سواء يتساءلون عن مدى فعالية المخططات التي وضعتا السلطات المحلية بولاية عنابة لتفادي الفيضانات بالطرقات والشوارع والأحياء في فصل الشتاء وما مدى فعاليتها، خاصة وأن ظاهرة الفيضانات تتكرر كل موسم شتاء بسقوط الزخات الأولى من الأمطار التي تكشف دائما المستور، من جهة أخرى تزداد مخاوف العائلات التي تقطن بالبيوت الهشة والبيوت القصديرية في ببعض أحياء المدينة عقب سقوط الأمطار التي تغمر منازلهم في بعض الأحيان، ما يجعل مصالح الحماية المدنية المتواجدة ببلديات عنابة تتدخل لامتصاص المياه من المنازل والأماكن السوداء التي تعرف فيضانات، وتجدر الإشارة إلى أن التقلبات الجوية التي شهدتها بعض ولايات الوطن أمس تسببت في قطع عدة طرق خاصة على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها ما أدى إلى صعوبة في حركة السير، ناهيك عن انزلاق مقطورتين ببوفارك بولاية البليدة،كما تسببت في وقوع 10حوادث مرور خلفت وفاة شخص و7 جرحى.

مازوز بوعيشة