تنصيب رئيس دائرة عين الباردة ومدير الإدارة المحلية

قام صبيحة الأمس والي ولاية عنابة يوسف شرفة بتنصيب الإطارات الجدد حيث تم تنصيب مناصري أحمد بصفته مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية عنابة و خزان إبراهيم بصفته رئيس دائرة عين الباردة . و هذا في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر ومديري التنظيم والشؤون العامة والمفتشين العامين ومديري الإدارة المحلية بتاريخ 03 نوفمبر 2016، ووفقا لما تمليه تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بتنصيب الإطارات الجدد .وبهذه المناسبة، أعطى والي الولاية توجيهات للإطارات الجدد المحولين لولاية عنابة، و التي تتعلق بالمهام التي يتعين عليهم أدائها للنهوض بالتنمية المحلية، وذلك بالسهر على توفير وتحسين الخدمة العمومية التي يؤديها المرفق العام لصالح المواطن.كما وجه الوالي نداء لكل الأطراف الفاعلة من إداريين ومنتخبين وحركة جمعوية لمد يد العون والمساعدة للإطارات الجدد وهذا بتقديم كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها النهوض بالتنمية وتوفير خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن من خلال مرافقتهم في أداء مهامهم.وفي إطار مواصلة تنصيب رؤساء الدوائر الجدد، سيقوم اليوم والي الولاية بتنصيب غميرد إبراهيم على رأس دائرة البوني ، و كذا تنصيب بولغالغ نور الدين بصفته رئيس دائرة شطايبي وذلك يوم الخميس 10 نوفمبر .2016هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوالي قد نوه بالمجهودات التي بذلها رؤساء الدوائر الذين تم تحويلهم من ولاية عنابة وثمن كل المهام التي قدموها في سبيل تحقيق التنمية، لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أهمية تبني مبادئ الديمقراطية التشاركية ودعم العمل الجواري والتحلي بالنظرة المستقبلية الإيجابية في ظل تحقيق إدارة إلكترونية توفير خدمة عمومية أفضل للمواطن.

ا. ن