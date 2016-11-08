سكان مشاتي بلدية الدهوارة يشنون حركة احتجاجية ويغلقون الطريق

شن نهار امس العديد من سكانمشاتي حوالي 07 مشاتي من بلدية الدهوارة بقالمة حركة احتجاجية وغلق الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلدية حمام النبائل والدهوارة وواد الشحم بالحجارة والمتاريس في وجه حركة المرور مناشدين الجهات المعنية وعلى راسها والية الولاية بالتدخل للتكفل باشغالاتهم وعلى راسها الطريق الذي يربط عاصمة بلدية الدهوارة بهذه المشاتي على غرار مشاتي البسباسة، كاف البياض ، لعزايزية ، عين ام العروق ، الفزاير ، بوكرفة ،الذي تحول حسب السكان الى عبارة عن مسلك ترابي مملوء بالحفر لايصلح لسير الجرارت فما بالك بالمركبات ، بسبب مرور الشاحنات المحملة بمياه بسباسة المعدني وهو ما يصعب على السكان نقل مريض الى اخذ حقنة بالمركز الصحي بعاصمة البلدية بسبب عزوف اصحاب سيارات الفرود السير على هذه الطريق ، كما طالب السكان بتزيدهم بالمياه الصالحة للشرب خاصة مع النقص المسجل التي تعرفه المياه الجوفية ، كما اشتكى المحتجون من النقص المسجل في المعلمين بمدرسة البسباسة ، وموازاة مع هذا الاحتجاج كان احتجاج اخر بمنطقة الزوابي بذات البلدية والذي كان مطلب السكان فيه ايضا المياه الصالحة للشرب . من جهته رئيس بلدية الدهوارة الذي تنقل الى عين المكان اين قام بالتفاوض مع المحتجين من اجل العدول على الاحتجاج ومناشدتهم بفتح الطريق امام مستعمليه ، اكد لنا خلال اتصالنا به ان مطالب السكان مشروعة خاصة فيما يتمثل في الطريق حيث اقترحنا على الجهات المسؤولة جميع الحلول بما فيها اعادة ترميم الاماكن المتاثرة الى غاية اعادة تهيأتها مجددا ، اما فيما يخص المياه الصالحة للشرب فنحن نعمل على حل هذا المشكل حسب الإمكانيات المتاحة خاصة وان البلدية فقيرة .ولا تتوفر على موارد مالية لتلبية جميع طلبات السكان.

ل. عزالدين