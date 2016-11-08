المنظمة ملتزمة باتفاق الجزائر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو يوم الاثنين إن المنظمة ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر لخفض إنتاج النفط.وأضاف باركيندو في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر في أبو ظبي أن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق.وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع مشاركة روسيا غير العضو في المنظمة في خفض الإنتاج أو تثبيته قال الأمين العام “روسيا معنا... لن أكشف عن تفاصيل.”