معيزي بوبكر الأمين الولائي الجديد لحزب الأرندي بالطارف

أكدت مصادر عليمة لـ» آخر ساعة» أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحي أقدم نهار الجمعة الماضية على تعيين السيناتور السابق السيد معيزي بوبكر كأمين ولائي للأرندي بالطارف خلفا للسيد زايدي الطاهر بطلب من هذا الأخير حسب ذات المصادر في حين ذكرت مصادر أخرى قريبة من محيط أعضاء المكتب الولائي للأرندي أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم وضعية حزب الأرندي بالطارف الذي يبحث على الضرب بقوة خلال الانتخابات التشريعية القادمة وهو الأمر حسب ذات المصادر التي دفع زعيم الأرندي إلى اتخاذ قرار تعيين السيد معيزي بوبكر لإعطاء دفع جديد للحزب الذي تقهقر خلال الاستحقاقات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسليم المهام بين الأمين الولائي السابق وخلفه نهار أمس الأحد بالمقر الولائي للأرندي.

ن. معطى الله