47 حزبا توافق على تعيين دربال رئيسا لهيئة مراقبة الانتخابات





أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الأحد عن تعيين رئيس الجمهورية” عبد العزيز بوتفليقة” لـ “ عبد الوهاب دربال “ بشكل رسمي رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي اُستُحدثت بموجب الدستور الجديد وذلك بعد موافقة 47 حزب من 70 تمت استشارتهم في الموضوع.

عادل أمين





وكانت أحزاب الموالاة ممثلة في الأفلان و الأرندي وتاج والجبهة الشعبية الجزائرية قد عبرت صراحة عن مساندتهم لتعيين دربال على رأس الهيئة في حين رفض غالبية أحزاب المعارضة على غرار حمس وجبهة العدالة وحزب علي بن فليس “طلائع الحريات” تعيين دربال على رأس الهيئة المذكورة التي ترفض المعارضة ممثلة في هيئة التشاور كيفية إنشائها . وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور. وأضاف البيان أن ديوان الرئاسة و بأمر من رئيس الجمهورية قام كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة و عددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقدم البيان بالأرقام مجموع الأحزاب التي وافقت أو رفضت هذا التعيين و ذلك بإبرازه أن ديوان رئاسة الجمهورية وبعد انقضاء الآجال تلقى 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات و قد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية.