إطلاق المرحلة التجريبية للدفع الالكتروني بمحطات نفطال

حنان بن خليفة

أشرف صبيحة أمس الرئيس المدير العام لشركة نفطال على إطلاق المرحلة التجريبية لاستعمال بطاقة الدفع الالكترونية على مستوى محطة البنزين ‘’ مزفران’’ بالجزائر العاصمة والتي يستفيد منها زبائن الشركة من المؤسسات والشركات في مرحة أولية ليستفيد منها سائر المواطنين .كشف المدير العام لشركة نفطال عن تسويق بطاقات الكترونية لتعبئة الوقود ووضعها تحت تصرف زبائن نفطال حيث ستعوض هذه البطاقة تدريجيا وصولات الوقود التي كانت تستعملها المؤسسات وكذلك الإدارات وسيتم اقتناء هذه البطاقة من مراكز التوزيع التابعة للشركة حيث يمكن استعمالها في كافة محطات البنزين عبر القطر الوطني تدريجيا .من جهة أخرى يعتبر استعمال هذه الأداة قفزة نوعية للشركة ستسمح من التقليل من الاستعمال النقدي للأموال والوصولات وستسمح للزبون بشراء رصيد مالي يتم تعبئته في البطاقة ليتمكن بعدها من استعماله للتزود بالوقود وكل خدمات ومنتجات شركة نفطال على مستوى محطات التعبئة والخدمات دون اللجوء إلى الدفع نقدا.كما أكد المدير العام لشركة نفطال على مواصلة مصالحه العمل على تطوير الشركة فيما يتعلق ببرنامج الخماسي 2015/2019 بقيمة 200 مليار دينار بهدف تحديث و عصرنة القطاع ورفع كميات التخزين موضحا أن معدل التخزين الحالي من المحروقات هو 10 أيام قابلة للارتفاع بعد الانتهاء من هذا المشروع إلى 30 يوما بالإضافة إلى تحديث مراكز التخزين و تطوير نقل المحروقات عبر الأنابيب بما يرفع حجمها من 30 إلى 70 بالمائة خلال 2019 و هو الأمر الذي من شأنه تخفيض فاتورة نقل المحروقات عبر الشّاحنات و خفض حجم التلوث البيئي والتقليل من الازدحام وحوادث المرور.