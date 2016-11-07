توقيف عصابة تصطاد المرجان وتهربه

حياة بودينار

أوقفت فرقة الدرك الوطني بسكيكدة عصابة اختصت في صيد المرجان وتهريبه، ما اعتبر عملية نوعية وضربة لعصابات المرجان.العملية جاءت على إثر معلومات أفادت بها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، مفادها وجود عصابة مختصة في سرقة ونهب المرجان من الشريط الساحلي بشاطئ قرباز بلدية جندل سعدي محمد، أين تم وضع خطة محكمة من طرف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، وذلك بوضع نقطة مراقبة ثابتة بالطريق الولائي رقم 10 المؤدي إلى شاطئ قرباز، أين تم الترصد ومراقبة المكان عن بعد إلى غاية رسو أحد قوارب الصيد ذو اللون الأبيض بالشاطئ الصخري لقرية قرباز وإنزاله لمعدات الغطس، حيث وعلى الفور قام أفراد الدورية بتطويق المكان ومحاصرة المشكوك فيهم بالمنطقة الغابية المحاذية للشاطئ و بعد تفتيش الغابة تم ضبط كل من المسميان (ب ع) 41 سنة و(ب ب) 18 سنة وبحوزتهما عتاد للغطس على متن سيارة من نوع بيجو 207 ليتم توقيفهما واقتيادهما لمقر فرقة بن عزوز مواصلة للتحقيق وبعد عملية تفتيش منزلي الشخصين الموقوفين إضافة إلى تفتيش منزلي شخصين آخرين ينتميان لنفس العصابة ويتعلق الأمر بالمدعوين (ب أ) 54 سنة و (ل ل)41 سنة، تم حجز 8.3 كلغ من المرجان الأحمر و قاربين للصيد بطول 4 متر، و13 قارورة هواء خاصة بالغطس مع 3 محركات لضغط الهواء، و 16 بدلة غوص، و3 بوصلات ومصابيح للغطس وجهاز ملاحة، إضافة إلى شبكات و أكياس خاصة بصيد المرجان.و قد بلغت القيمة المادية للمحجوزات حوالي 02 مليار سنتيم، إضافة إلى حجز 03 سيارات كانت تستعمل في التنقل عند استخراج المرجان وتهريبه، أما الموقوفون فبلغ عددهم خمسة 05 أشخاص