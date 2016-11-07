منظمات طلابية تقوم بوقفة احتجاجية أمام مديرية الخدمات

جمال. م

الجامعية بسيدي عمار بسبب الأوضاع المزرية التي آلت إليها الإقامات الجامعية مطالبين بالتدخل السريع للجهات الوصية لتحسين ظروف إيواء الطلبة. حيث شارك في الوقفة الاحتجاجية كل من التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني إضافة إلى 4 منظمات طلابية أخرى حيث جاء في بيان التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه أنه نظرا للأوضاع المزرية والكارثية التي آلت إليها الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار وبعد المحاولات الفاشلة لاحتواء الوضع قرروا أن ينظموا هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالتدخل السريع للجهات الوصية لتحسين ظروف إيواء الطالب وإطعامه ونقله حيث يعاني الطلبة حسب ما جاء في البيان من عدة مشاكل أهمها التهاون في النظافة والذي سبب حالة مريعة للحمامات على مستوى جميع الأجنحة وكذا اهتراء واتساخ مستلزمات الغرف على غرار الأفرشة والأغطية إضافة إلى غياب الأمن في المناوبة الليلية ما جعل الغرباء يدخلون إلى الإقامات الجامعية، الغياب التام للإنترنت والتي تعد من أساسيات ومتطلبات التحصيل العلمي في نظام LMD، هذا إضافة إلى رداءة الوجبات من حيث الكم والنوع ناهيك عن غياب عمال الصيانة بإقامة 1000 سرير ومشكل المياه الدائم وعدم وصوله للطوابق العليا في بعض الأجنحة وهو ما يؤثر سلبا على المسار الدراسي للطلبة، ما دفع المنظمات الطلابية لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التدخل السريع للجهات الوصية لتحسين ظروف إيواء الطالب.