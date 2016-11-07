دراسة مشروع القانون الخاص بتنظيم حركة المرور

اجتمعت أمس الأحد بالجزائر العاصمة لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المعدل والمتمم رقم01- 14 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كما أورده بيان من المجلس، وأوضح ذات البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى تحت إشراف رئيس للجنة محمد موساوجة الاستماع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني وعن المديرية العامة للدرك الوطني وكذا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإضافة إلى المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة وكذا رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وستواصل اللجنة أشغالها-يضيف ذات المصدر- غدا الاثنين بالاستماع إلى ممثلين عن كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة وفيدرالية مدارس تعليم السياقة إلى جانب المدير العام للمحطة البرية لنقل المسافرين وكذا رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية.

ق. و