حقيبة مشبوهة تثير الرعب بقسنطينة





شهدت يوم أمس محطة توقف الترامواي بزواغي سليمان حالة استنفار قصوى من طرف قوات الأمن بعد أن تلقت مصالح الشرطة معلومة مفادها وجود حقيبة مشبوهة أمام كشك بيع التذاكر .فيما تم استقدام فوج من الحراقين الخاص بتفكيك القنابل كما تمت الإحاطة بالمكان وإبعاد الفضوليين .إلا وأنه اتضح بعد ذلك أن هذه الحقيبة تعود لأحد الأشخاص الذي وضعها وتوجه نحو إحدى المقصورات وهو نفسه الذي قام بالتبليغ فيما تم تفتيش الحقيبة ولم يعثر بداخلها على أي مواد متفجرة تم القبض على هذا المشتبه فيه ووجهت له تهمة التبليغ الكاذب وإزعاج السلطات.

ع العبودي