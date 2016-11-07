حقيبة مشبوهة تثير الرعب بقسنطينة

06.11.2016

 


شهدت يوم أمس  محطة توقف الترامواي بزواغي سليمان حالة استنفار قصوى من طرف قوات الأمن بعد أن تلقت مصالح الشرطة معلومة مفادها وجود حقيبة مشبوهة أمام كشك بيع التذاكر .فيما تم استقدام فوج من الحراقين الخاص بتفكيك القنابل كما تمت الإحاطة بالمكان وإبعاد الفضوليين .إلا وأنه اتضح بعد ذلك أن هذه الحقيبة تعود لأحد الأشخاص الذي وضعها وتوجه نحو إحدى المقصورات وهو نفسه الذي قام بالتبليغ فيما تم تفتيش الحقيبة ولم يعثر بداخلها على أي مواد متفجرة تم القبض على هذا المشتبه فيه ووجهت له تهمة التبليغ الكاذب وإزعاج السلطات.

 ع العبودي    

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