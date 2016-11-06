أويحي يحيل عددا من معارضيه في الحزب على لجنة الانضباط





قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي»أحمد أويحي» إحالة عدد من معارضيه في الحزب على غرار الطيب زيتوني ونورية حفصي على مجلس التأديب وذلك على خلفية خرقهم لبنود النظام الداخلي لتشكيلة الأرندي.

سارة شرقي





خلص الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة «أحمد أويحي» الذي تم من خلاله دراسة عدة قضايا تتعلق بالشأن العام للبلاد وبوضعية الحزب، إلى إحالة كل من الطيب زيتوني، بودينة مختار، نورية حفصي و زغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للتجمع لخرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط، حيث أصدر أويحيى تعليمة لأمناء المكاتب الولائية المعنية لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا.وقال الرجل الأول في الحزب موجها كلامه إلى أمناء المكاتب الولائية لولاية الجزائر، سعيدة وبرج بوعريرج بأن الأسماء المذكورة والذي تقلد البعض منها مسؤوليات نظامية في الحزب تتطاول على العائلة السياسية للأرندي من خلال إصدار بيانات تحاول فيها الطعن في المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وفي عمل قيادته الوطنية، وأبرز بأنه أصبح واضحا محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة للتجمع رغبة منهم في الضغط والمساومة، وتابع القول بأنهم يحاولون المساس بصورة الحزب، مشيرا بأن آخر محاولة لهم كانت في البيان الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، والذي حمل توقيع «الطيب زيتوني ومختار بودينة» من ولاية الجزائر، «نورية حفصي» من ولاية سعيدة، بالإضافة إلى «سماتي الزغبي» من ولاية برج بوعريريج. وجاء في نص التعليمة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها والموقعة من طرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولّى في الأرندي، وأنّ الكلمة والقرار عاد للأغلبية في هياكل وهيئات الحزب، كما انه تم أمر أمناء المكتب الولائي للتشكيلة ذاتها لكل من ولاية الجزائر العاصمة، سعيدة وبرج بوعريرج بدعوة لجنة الانضباط الولائية للولايات المذكورة سابقا للتكفل بخروقات بنود النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط من طرف الطيب زيتوني، مختار بودينة، سماتي الزغبي نورية حفصي، كما تم التشديد على ضرورة احترام أمناء المكاتب الولائية المعنية لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ذات الصلة فيما يتعلق باستدعاء المعنيين ودراسة ملفاتهم وكذا حقهم في الطعن. هذا وقال الأرندي في بيانه بأنه قد حرص على مر السنين على تعزيز روح العائلة السياسية المرتكزة على التضامن والحوار في صفوفه، والسهر على احترام نصوصه الأساسية والتقيّد التام بها، مشيرا إلى أنّ هذه المعاملات والقواعد قد افتقدها الحزب في فترة ظرفية، أثناء زحف الفوضى التي خلقت أزمة في التجمع وكادت أن تؤدي به للانهيار لولا صمود وثبات قواعده، وأضاف بأن الحزب عازم على إعادة الاعتبار كلية لتلك المعاملات والقواعد من أجل تعزيز بيته

عين خلفا له سيناتور سابق

أويحيى ينهي مهام الأمين الولائي للأرندي بالطارف





أنهي أحمد أويحيى مهام الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية الطارف الطاهر زايدي حسب ما ذكرته مصادر مطلعة لآخر ساعة فيما عين خلفا له السيناتور السابق أبو بكر معيزي بضعة أشهر فقط قبل الاستحقاقات القادمة. وحسب ما أفادت به المصادر التي أوردت الخبر لآخر ساعة فإن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وقع قرار التنحية نهاية الأسبوع الفارط لأسباب تنظيمية حسب المعلومات الأولية التي أوردتها مصادر مقربة من الحزب بولاية الطارف تتعلق بالدرجة الأولى بالاستحقاقات الانتخابية القادمة أبرزها تشريعيات 2017 علما أن التجمع الوطني بدأ بتنظيم صفوف المناضلين وتأطير الكفاءات داخل الحزب مستغلا بذلك الانشقاقات التي يشهدها بيت الحزب العتيد. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين الولائي السابق للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية الطارف كان يشغل رئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية الطارف ويشغل منصب الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء فيما فاز الأمين الجديد أبو بكر معيزي بعهدة سيناتور سابق عن حزب الأرندي.

بوسعادة فتيحة