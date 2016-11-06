الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ تناشد سلال للتوسط بين الطرفين





حنان بن خليفة

ناشدت الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ الوزير الأول عبد المالك سلال للتوسط و فتح باب الحوار بين الأطراف الفاعلة في الحكومة والتكتل النقابي لحل مشكلة التقاعد النسبي والتي أضحت مشكل الساعة في البلاد خاصة وأن الأمر أصبح يتجاوز صلاحيات الوزارة و أضاف أكساس بلقاسم رئيس الفدرالية في بيان تحوز آخر ساعة على نسخة منه أنه من العيب أن تقر قوانين من بعض الهيئات دون أدنى اعتبار لمن هم بالساحات ما يرسخ فكرة وجود فجوة بين المواطن والمسؤول وقد أثنى الاتحاد العام للتربية والتكوين على الخطوة التي قام بها مسؤول الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ والتي وصفها مسعود عمراوي الناطق باسم الاتحاد بالتحرك الإيجابي حيال هذه القضية .وكان التمثيل النقابي قد قرر الاتفاق على مبدأ تصعيد الحركة الاحتجاجية وهذا خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء التكتل بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضافة إلى عقده المجالس الوطنية وكان التكتل النقابي قد ندد في وقت سابق بتصريحات وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي حول إقصاء النقابات من الحوار فيما يتعلق بقضية التقاعد النسبي واعتبر هذه التصريحات اقصائية واستفزازية وكان رد النقابات على تصريحات الوزير بتصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الأشكال القانونية المتاحة والذي زاد من شدته إقصاء النقابات الرافضة لقرار الثلاثية بإلغاء التقاعد النسبي من طرف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتكوين المهني.وكان شهر أكتوبر المنصرم قد شهد حركة احتجاجية واسعة النطاق شاركت فيها عدة نقابات وهي التربية والصحة والتكوين المهني والإدارات بالإضافة إلى فروع سونلغاز وقد دخلت النقابات المستقلة في إضراب يومي 17 و18 من شهر أكتوبر و حسب تقديرات التكتل النقابي فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب 75 بالمائة بالنسبة لموظفي البلديات و 35 بالمائة بالنسبة لموظفي قطاع التعليم العالي ووصلت إلى 65 بالمائة في قطاع الصحة و75.30 بالمائة في قطاع التربية الوطنية في كل الأسلاك, و74 بالمائة بالنسبة لممارسي الصحة العمومية و 85.5 بالمائة في قطاع الفلاحة والبيطرة و 52 بالمائة في قطاع التكوين المهني.ودعا التكتل النقابي الحكومة إلى فتح باب الحوار في أقرب الآجال وإلا فإنه سيلجأ إلى خيار الإضراب.