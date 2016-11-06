وزارة التربية تأمر بتسوية فواتير مموني المطاعم المدرسية





دعت وزارة التربية الوطنية مفتشي المطاعم المدرسية ومديري المدارس الابتدائية ومديرية المتوسطات والمسيرين الماليين التابعين لمديريات التربية عبر جميع ولايات الوطن إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل تصفية وتسديد فواتير مموني المطاعم المدرسية ودلك في آجال أقصاها 20 ديسمبر .2016 وحسب ما جاء في نص التعليمة الوزارية الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التربية «عبد الحكيم بلعابد» الموجهة لمديري التربية المؤرخة في الـ 30 أكتوبر المنقضي فانه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بوضع ترتيبات انتقالية من أجل التكفل بسير المطاعم المدرسية فان وزارة التربية تدعوا المعنيين بالعملية بالإسراع في تسديد فاتورات الممونين قبل نهاية العام الجاري حيث سيتم انتهاج نمط جديد في تسيير المطاعم المدرسية بعد تاريخ ال20 ديسمبر القادم ومن ثمة لا يمكن بأي حال من الأحوال تسوية وضعية تبقى عالقة.ودعت ذات التعليمة الوزارية مديري التربية إلى السهر على احترام تطبيق هذه التعليمة في الآجال المحددة وموافات الوزارة بأي صعوبات قد تواجههم .

عادل أمين