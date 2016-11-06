العثور على 9 آلاف أورو بحوزة أحد الإرهابيين المقضي عليهما بالعوانة

واصلت وحدات من الجيش الوطني الشعبي تمشيطها المكثف لمنطقة « بوغولة» التابعة لبلدية العوانة بولاية جيجل والتي قضت بها وحدة خاصة للجيش على إرهابيين اثنين أول أمس في كمين محكم أفضى كذلك إلى استرجاع رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية معتبرة من الذخيرة الحية .وقد قامت وحدات من الجيش بتمشيط المنطقة التي قضي بها على هذين الإرهابيين اللذين تم تحديد هويتهما على الفور ويتعلق الأمر بكل من « غ ، سمير» المدعو أبو هارون وكذا « ب، حسين « المدعو أبو بكر واللذين التحقا بالجماعات الإرهابية قبل 22 سنة وتحديدا سنة 94 حسب ما تدل عليه المعلومات التي تتوفر عليها مصالح الأمن ، حيث ظلا محل بحث مكثف من قبل هذه الأخيرة طيلة السنوات الماضية . وعلم بأن قوات الجيش التي قضت على هذين الإرهابيين قد تمكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكذا خمس خزانات مملوءة بالذخيرة ومن استرجاع مبلغ هام بالعملة الصعبة قدرته ذات المصادر بما يعادل 9 آلاف أورو إضافة إلى معدات أخرى وهي العملية التي جاءت بعد أيام من تدمير عدة مخابئ و»كازمات» كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية على مستوى جبال الجهة الغربية من الولاية والتي أفضت إلى استرجاع كميات من المؤن والأغراض المختلفة .

أ.أيمن