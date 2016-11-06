حمس تعلن مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة





أعلن رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» عبد الرزاق مقري « أمس السبت عن مشاركة الحركة رسميا في تشريعيات 2017 لتلتحق بحركة النهضة والإصلاح وقالت الحركة في بيان للمجلس الشوري الوطني أنه استجابة لمعطيات الواقع المتجدد وتطلعات الوعاء الانتخابي للحركة تعلن حركة مجتمع السلم مشاركتها في الانتخابات القادمة وتعتبر قرارها هذا انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح وتجعل منتخبيها ونوابها في خدمته والى جانبه في كل ربوع البلاد من خلال فتح قوائمها ومكاتبها لأبنائه وبناته من ذوي الكفاءة والخبرة والإرادة والعزيمة في حماية بلدهم من الانهيار وإخراجه من الأزمة الخانقة التي يعيشها . وفي الأخير دعا مجلس الشورى الوطني كل قيادات ومناضلي الحركة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا القرار من خلال تعبئة كل الموارد البشرية والمادية ومواصلة التواصل الجواري مع المواطنين والكفاءات الجزائرية من أجل تحضير قوائم انتخابية تنافسية وذات مصداقية وخبرة تحقق تطلعات الجزائريين في التقدم والازدهار ورعاية شؤونه ومطالبه .

عادل أمين