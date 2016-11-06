تعيين مدير جديد للصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بباتنة

نظم أمس عمال وإطارات المديرية الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس» لولاية باتنة احتفالية أقيمت على شرف صدور المرسوم الرئاسي الذي تقرر من خلاله تعيين طبال ياسين مديرا عاما على رأس الصندوق، وهو القرار الذي أبدى من خلاله عمال الصندوق ارتياحا كبيرا لما حققه هذا الأخير في سبيل تطوير خدمات الصندوق الذي يضم أربع ولايات على غرار خنشلة، تبسة، بسكرة وباتنة، وهو المقر الذي بات ملجأ ومقصد عديد المواطنين الراغبين في اخذ إعانات تتعلق بالسكن في إطار السكن التساهمي و الريفي و الترقوي المدعم البالغ قدرها 50 مليون سنتيم وفق شروط يجب أن تتوفر في صاحب الملف الطالب لهذه الإعانة هذه، هذا ويطمح عمال الصندوق الجهوي بباتنة الارتقاء أكثر بالخدمات المقدمة للمواطن.

شوشان ح