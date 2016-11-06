ندرة كبيرة في دواءTEGRETOL والمرضى في ورطة





اشتكى المرضى وأوليائهم من الندرة الكبيرة في دواء «TEGRETOL» الخاص بمرض الصرع الذي أصبح غير متوفر تماما في الصيدليات بولاية عنابة.

سليمان رفاس





ويجلبه أصحاب بعض الصيدليات بالطلب وبعد أيام، كما يوجد صيدليات أخرى لا يبيعونه تماما، وهو ما وضع المرضى في ورطة حقيقية، وحسب ما كشفته مصادر «آخر ساعة» فان سبب ندرة دواء « TEGRETOL» هو احتكار الموزعين بالجملة والتجزئة لهذا الدواء الذي يبيعونه للصيدليات التي تتعامل معهم بكثافة والتي تقبل شراء كميات كبيرة من الدواء وأصبحوا يبيعونه بطرق ملتوية ولبعض الصيدليات على حساب الأخرى، ويوجد من استثمر في هذه الندرة وأصبح يبيعه بأسعار تصل حتى إلى ضعفه وهو ما أثقل جيوب عائلات المرضى، كما يوجد عائلات أخرى اضطرت لاستعمال معارفها خارج أرض الوطن في فرنسا وتونس من أجل جلب هذا الدواء بسبب ندرته في الفترة الأخيرة،ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعرف فيها دواء «TEGRETOL» والعديد من الأدوية الأخرى ندرة كبيرة في الصيدليات، كما لم يجد المرضى حتى الأدوية الجنيسة لـ «TEGRETOL» في الأسواق.