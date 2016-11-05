فيما تم استرجاع مسدسين رشاشين

القضاء على ارهابيين ببلدية العوانة بجيجل

04.11.2016

 


تمكنت قوات الجيش من القضاء على ارهابيين اثنين بمنطقة بوغولة التابعة لبلدية العوانة بولاية جيجل وذلك في كمين نصب لمجموعة إرهابية من قبل وحدة تابعة للجيش الوطني الشعبي . وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تابعة للجيش تمكنت إثر كمين محكم من القضاء على ارهابيين اثنين بمنطقة بوغولة ويتعلق الأمر بالمدعو «غ ، سمير» المكنى أبوهارون والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة (94) إضافة إلى «ب، حسين« المكنى أبو بكر والذي التحق بالجماعات الإرهابية في نفس السنة ، وإلى جانب القضاء على هذين الإرهابيين الخطيرين فقد مكنت ذات العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف حسب بيان وزارة الدفاع دائما إلى جانب خمس خزانات مملوءة بالذخيرة .                                          

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