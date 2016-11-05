فضيحة من العيار الثقيل تهز تبسة





اهتز الشارع المحلي في ولاية تبسة، بعد الفضيحة الأخيرة التي هزت أركان كل من بلدية أم علي والحويجبات الحدوديتين مع الدولة الشقيقة تونس، وجاءت خلفياتها بعد تحقيقات معمقة باشرها محققون من مصالح أمن دائرة أم علي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك حينما وردت إليهم معلومات بخصوص حصول أحد الرعايا التونسيين على بطاقة إقامة ورخصة سياقة ودفتر عائلي من بلدية الماء الأبيض بعد إدلائه بتصريحات كاذبة، وقد شمل التحقيق أمين عام ببلدية الحويجبات ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بأم علي، وعون مفوّض بنفس البلدية، وكانت ذات المصالح قد قسمت معاملات التحقيق إلى قضيتين الأولى متعلقة بالإقرارات والتصريحات الكاذبة للتونسي الجنسية بغرض الحصول على وثيقة إدارية ومخالفة للقرارات الإدارية، أما الملف الثاني تورط فيه موظفون وإطارات ببلدية الحويجبات وأم علي يتعلق بتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له في الاستفادة من بطاقة إقامة ورخصة سياقة، وينتظر استدعاء المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص لمتابعة أطوار التحقيق القضائي. الحمزة سفيان