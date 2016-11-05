تحويل 6 رؤساء دوائر بعنابة والطارف وإحالة رئيس دائرة القالة على التقاعد





مست الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفوف رؤساء الدوائر نهاية الأسبوع والتي كانت آخر ساعة قد انفردت بالإشارة إليها من خلال الأيام القليلة الفارطة عن تحويل 3 رؤساء دوائر من ولاية عنابة إلى جانب تحويل 5 رؤساء دوائر بولاية الطارف وترقية 4 إطارات بذات الولاية. ويتعلق الأمر بتحويل كل من رؤساء دوائر البوني رغم أنه لم يمضي على تاريخ تعيينه سوى 4 سنوات وشطايبي وعين الباردة

بوسعادة فتيحة





وحسب مصادر آخر ساعة فإنه تم تحويل رئيس دائرة شطايبي إلى دائرة عين أرنات بولاية سطيف فيما حول رئيس دائرة البوني لشغل ذات المنصب بدائرة مغنية ولاية تلمسان وتحويل رئيس دائرة عين الباردة إلى دائرة سيق بولاية معسكر. فيما يتعلق بولاية الطارف فقد تم تحويل رئيس دائرة بوحجار ليشغل ذات المنصب بدائرة عين توتة بولاية باتنة وهي نفس الولاية التي حول لها رئيس دائرة بن مهيدي الذي يشغل ذات المنصب منذ أزيد من 9 سنوات تم تحويله خلال الحركة المعلن عنها نهاية الأسبوع إلى دائرة ثنية العابد بولاية عاصمة الأوراس فيما أحيل رئيس دائرة القالة على التقاعد بالمقابل تم ترقية 4 إطارات إلى صفوف رؤساء دوائر ويتعلق الأمر بترقية شلوفي حليم إطار بالمفتشية العامة بولاية الطارف إلى منصب رئيس دائرة جيملة بولاية جيجل رفقة عبودي ندير رئيس مصلحة المستخدمين بالإدارة المحلية لولاية الطارف إلى منصب رئيس دائرة تكاتة بباتنة وكذا ترقية بومنجل عبد الوهاب أمين عام بدائرة القالة إلى منصب رئيس دائرة سيدي معروف بولاية جيجل في حين رقي برامول عبد الوهاب مفتش بالمفتشية العامة لولاية الطارف إلى منصب رئيس دائرة بالعقلة ولاية تبسة. علما أنه تم الإبقاء على جميع رؤساء الدوائر الذين مستهم الحركة التي أعلن عنها منذ ما يزيد عن العام فيما تم إحالة رؤساء الدوائر الذين تعدت أعمارهم الـ 60 سنة على التقاعد خاصة بالنسبة للذين تقدموا بطلبات في وقت سابق.