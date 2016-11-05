انتخابات الغرفة الفلاحية بعنابة تؤجل إلى يوم غد

مازوز بوعيشة





أجل مرة أخرى تاريخ إجراء عقد الجمعية العامة لتجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية بعنابة، إلى يوم غد، بسب عدم الوصول إلى النصاب القانوني من أعضاء الجمعية العامة والمقدر بالثلثين، في الانتخابات التي قرر أجراؤها الخميس المنصرم. كشف الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية عنابة نواصر عز الدين لآخر ساعة أن الجمعية العامة لتجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية بعنابة لم تعقد أول أمس كما كان مقررا، وذلك بسبب عدم الوصول إلى النصاب القانوني من أعضاء الجمعية العامة والمقدر بالثلثين، وهو ما دفع بهم إلى تأجيل الانتخابات إلى يوم غد الأحد، وفي هذا الصدد قال ذات المسؤول أنهم عقدوا مساء أول أمس اجتماعا مع الفلاحين الذين وعدوهم بالحضور بقوة يوم غد في الانتخابات، هذا وقد في وقت سابق أجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تاريخ إجراء عقد الجمعية العامة لتجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية لولاية عنابة لثلاث مرات على التوالي، حيث كان انعقادها للأزمة الأولى في 18 سبتمبر2016، ثم أجلت للمرة الثانية إلى 20 أكتوبر ثم أجلت إلى 3 نوفمبر 2016 ويرجع ذلك حسب المذكرة المرسلة إلى مديري المصالح الفلاحية والأمناء العامون للغرف الوطنية الفلاحية والغرف الفلاحية الولائية إلى التأخر المسجل في التحضير لعملية تجديد أجهزة المداولة للغرف الفلاحية الذي أعلنت عنه بعض الولايات ،وهو ما دفع بالوزارة الوصية لتأجيل عقد الجمعية العامة لهذه الهياكل إلى 3 نوفمبر 2016 بدلا من 20 أكتوبر الجاري ،لضمان نجاح أحسن للعملية، لتؤجل مرة اخرى الى5نوفمبر الجاري،من جهة أخرى حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تاريخ 24 نوفمبر 2016 لعقد الجمعية العامة الخاصة بالغرفة الوطنية للفلاحة بدلا من 10 نوفمبر ،2016 من جهة أخرى كشف الأمين العام لغرفة الفلاحة بعنابة في تصريح سابق لآخر ساعة أن كل صيغة مهنية يجب أن يختار منها 5 أعضاء بشرط أن يكونوا منخرطين في جمعيات ناهيك عن اختيار 10 أعضاء من المتعاملين الاقتصاديين والذين يشاركون في انعقاد الجمعية العامة يوم 3 نوفمبر 2016 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الفلاحية لولاية عنابة ، والمتكون من متعاملين اقتصاديين اثنين في مجال الفلاحة و 6 فلاحين حيث تتم عملية الاختيار عن طريق الانتخابات ليتم بعد ذلك تقديم المترشحين لرئاسة الغرفة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتعيين رئيس الغرفة الفلاحية بولاية عنابة ، أما فيما يخص انعقاد الجمعية العامة لاختيار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والمقرر في 24 نوفمبر 2016 فسيشارك فيه رؤساء الغرف الفلاحية بـ 48 ولاية إضافة إلى الأمناء العامين للغرف حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرف الوطنية إلى الرئاسة لتعيين رئيس الغرفة.