انقطاع في التزود بالمياه يمس عدة أحياء وسط مدينة عنابة





آسيا بوقرة

أفادت الجزائرية للمياه في بيان لها أنه سيتم برمجة انقطاع في التزويد بالمياه لمدة 4 أيام وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 6 نوفمبر الجاري وذلك في عدد من المناطق وسط مدينة عنابة.وحسب ما أفاد به البيان فإن وحدة عنابة تعلم المواطنين القاطنين بالسهل الغربي وواد فرشة وحي 8 ماي وواد الذهب والزعفرانية والفخارين والمحافر والشريط الساحلي وسيدي عاشور وكذلك 5 جويلية وقاسيو وسيدي عيسى وفالمسكور وواد القبة حيث سيتم قطع تزويد المياه عنهم لمدة 4 أيام ابتداء من الأحد القادم وهذا قصد تمكين فرقها من القيام بأشغال تصليح تسرب هام على مستوى القناة الرئيسية التي تزود مدينة عنابة انطلاقا من محطة المعالجة بالشعيبة واسترجاع كميات هامة من المياه الأمر الذي سينعكس إيجابيا على التوزيع مستقبلا هذا وستضمن الوحدة توزيعا عن طريق الصهاريج للمؤسسات الإستراتيجية مثل المستشفيات وغيرها وذلك لتفادي أي نقص قد يعرض المواطن لمشاكل بسبب نقص التزود بالمياه وسيعود التوزيع تدريجيا إلى النظام العادي بمجرد انتهاء الأشغال وفي نفس الإطار ستباشر عدة فرق متخصصة تابعة لوحدات مؤسسة الجزائرية للمياه بالشرق الجزائري رفقة وحدة عنابة أين ستكون أشغال تصليح كسر هام على القناة الرئيسية التي تزود أغلب أحياء مدينة عنابة بالمياه انطلاقا من محطة الشعيبة الرئيسية لمعالجة المياه علما بأن هذه العملية ستمكن من استرجاع كميات هامة من المياه المقدرة بـ 10 آلاف لتر مكعب يوميا كانت تضيع هباءا مشكلة بذلك نقطة سوداء للوحدة استمرت لحوالي 20 سنة.