طلقات نارية ترعب سكان حي المدينة الجديدة خاصة بعد حادث مقتل الشرطي





شهدت ولاية قسنطينة حالة استنفار قصوى بسبب طلقات نارية على مشتبه به في قضية مقتل الشرطي بعد إطلاق عيارات نارية تحذيرية من طرف عناصر الشرطة أين أقدمت الوحدة الخاصة للشرطة bri على إطلاق عيارات نارية تحذيرية على مركبة نوع ميقان بيضاء اللون بعد تجاوزها للحاجز الأمني المنصوب من طرف نفس العناصر وعدم امتثال سائقها لإشارات التوقف .إذ وبعد مطاردة بوليسية على طريقة الأفلام الأمريكية وإطلاق عيارات نارية على عجلات المركبة تمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه بيه المسمى س.س والذي تبين بعد تعريفه أنه مبحوث عنه في قضية اختطاف فتاة بالجزائر العاصمة.جاءت هذه العملية بعد أسبوع واحد من العملية الجبانة التي قام بها مجهولون والتي راح ضحيتها شرطي يعمل بالوحدة الجوارية 13 حيث تلقى 3 رصاصات قاتلة .فيما يبقى التحقيق مفتوحا في ذات القضية لمعرفة ملابسات الجريمة و تعرف مدينة قسنطينة حالة استنفار قصوى من طرف جميع الأسلاك الأمنية للإطاحة بأي مشروع إجرامي قد تقوم به بقايا الخلايا التنظيمية الإرهابية النائمة بالمدينة

ع.العبودي