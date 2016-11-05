توقيف 22 حراقا برأس الحمراء بعنابة





تمكن ليلة الأربعاء إلى الخميس حراس الشواطئ بعنابة من توقيف 22 حراقا على متن قارب خشبي كانوا متجهين نحو جزر سردينيا بإيطاليا ليتم الإطاحة بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن مجموعة الحراقة انطلقوا من حي سيدي سالم والبالغ عددهم 22 تتراوح أعمارهم بين 19 و33 سنة حيث تم ضبطهم شمال شرقي رأس الحمراء أين كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية نحو جزر إيطاليا إلا أن تفطن خفر السواحل حال دون ذلك ليتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أين تم محاكمتهم مباشرة وإدانتهم بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار هذا وأفادت بعض المصادر أن هناك 3 قوارب خرجت ليلة الأربعاء إلى الخميس من شاطئ سيدي سالم حيث عبروا الحدود الإقليمية فيما تم توقيف زورق يضم 22 شابا.

آسيا بوقرة