مجزرة مرورية بطريق سيدي قاسي في بن مهيدي بالطارف





لقيت (ص) البالغة من العمر 26 سنة وهي حامل حتفها رفقة ابنها البالغ من العمر عاما واحدا فيما أصيب زوجها بكسور خطيرة على مستوى الرجلين في حادث مرور مروع شهده المدخل الرئيسي لمنطقة سيدي قاسي مساء يوم الخميس جراء اصطدام عنيف بين سيارتين الأولى من نوع “سيالو” والثانية من نوع “بيجو 301” هذه الأخيرة التي توفي سائقها بعين المكان فيما تم إسعاف زوجته في حالة خطيرة. وحسب ما أفاد به شهود عيان كانوا متواجدين بمكان الحادث فإن وقائع الحادثة تعود إلى مساء يوم الخميس عندما كان سائق سيارة “سيالو” خارجا من منطقة سيدي قاسي عائدا إلى بلدية بن مهيدي فيما ينحدر سائق سيارة بيجو 301 من بلدية عين عسل حيث كان يسير في الاتجاه المعاكس عندما فقد صاحب سيارة سيالو السيطرة لتنحرف عن الطريق وتصطدم بسيارة بيجو 301 لتلفظ على إثرها زوجة سائق سيارة سيالو (ص) 26 سنة حتفها وقفة رفقة الجنين الذي كان في بطنها وابنها البالغ من العمر سنة واحدة وأصيب زوجها بكسور نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن رشد ومن جهة أخرى توفي سائق سيارة “بيجو 301” بعين المكان وأصيبت زوجته بجروح نقلت على إثرها لتلقي الإسعافات هذا وقد فتحت مصالح الأمن دائرة الاختصاص الحدث تحقيقا في الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث الذي خلف هلعا كبيرا في أوساط المواطنين القاطنين بالقرب من مكان الحادث وكذا مستعملي الطريق.

بوسعادة فتيحة