قانون التقاعد سيعرض على البرلمان شهر نوفمبر الجاري





أعلن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس “علي ملاخسو “ أول أمس أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد سيعرض نهاية شهر نوفمبر الجاري في جلسة علنية للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني.

عادل امين





وأوضح أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد سيتم عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا في بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون. يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية وبالرغم من تجاوز هذه الفترة استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الإرادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997 مما أدى إلى الأضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. كما يدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة.