عشرات الشباب البطال يحتجون أمام مركب الحجار

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عادل امين

شن صباح أمس الأربعاء عشرات الشباب البطالين وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار للحديد والصلب احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التهميش المسلطة عليهم والتي حرمتهم من الحصول على مناصب عمل بداخل ورشات المركب على حد قولهم . المحتجون الذين ينحدرون من عدة أحياء ببلدية سيدي عمار على غرار حي الشعيبة ومختاري عبد المجيد أكدوا أنه لديهم معلومات مؤكدة تشير عن وجود عشرات المناصب الشاغرة التي تنوي المؤسسة توظيفها في العديد من الاختصاصات التي يتوفرون عليها لكون الكثير منهم من خريجي الجامعة وآخرين لديهم مستويات دراسية عليا. كما طالبوا خلال تجمعهم في هدا الصدد مؤسسة مركب الحجار بالشفافية والعدالة في التوظيف وفي منح فرص عمل للشباب البطال خاصة المتخرجين من الجامعة والدين يحوزون على شهادات تؤهلهم للعمال في عملاق الحديد والصلب في شمال إفريقيا. وخلال الاحتجاج قام بعض الشباب المحتجين بتسلق الأعمدة الفولاذية المتواجدة عند مدخل المركب مهددين برمي أنفسهم من الأعلى في حالة عدم الاستجابة إلى مطلبهم الأساسي المتمثل في الحصول على فرصة عمل بالمركب تخلصهم من البطالة التي يتخبطون فيها .من جهتها مصادر قريبة من إدارة المركب نفت وجود 300 منصب عمل سيتم توفيرها للشباب البطال في الوقت الراهن وبين تأكيد المحتجين ونفي المؤسسة الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن وجود مناصب شاغرة من عدمها.