الشروع في تهديم 60 بناية فوضوية بالبوني

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عادل امين

شرعت أمس الأربعاء مصالح بلدية البوني بولاية عنابة في عملية تهديم البنايات الفوضوية التي استفاد أصحابها من سكنات اجتماعية من حصة 250 مسكن التي تم انجازها بمنطقة الكاليتوسة ببلدية برحال. وكان ممثلي المستفيدين من حصة 250 مسكن بالبوني مركز من إجمالي 700 مسكن التي تم الإعلان عنها مؤخرا عن شروع ديوان الترقية والتسيير العقاري أمس في عملية توزيع مفاتيح الشقق للمستفيدين بعد تسديد الحقوق المالية المقدر بـ 7 ملايين سنتيم لكل مستفيد .وحسب هؤلاء في تصريح لـ «آخر ساعة» فإنهم اليوم الأربعاء سيتحصلون على وصولات التسديد والاستفادة من مقررات الاستفادة والمفاتيح على حد قولهم. والجدير بالإشارة أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قامت يوم السبت الفارط بإجراء عملية القرعة لـ 250 مستفيد من حصة 700 سكن اجتماعي التي كانت مصالح دائرة البوني بولاية عنابة قد أفرجت عنها في وقت سابق كما يذكر أن عملية القرعة الأخيرة التي أشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة ومصالح كل من الدائرة والبلدية تمت بدار الشباب بالبوني مركز وبحضور محضر قضائي والتي أجريت في ظروف جيدة وتحت تأمين مصالح أمن الدائرة وكذلك بحضور المستفيدين حيث تعرفوا على أرقام الطوابق والشقق عن طريق القرعة.