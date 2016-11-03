“أونساج “ تعلن عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب





أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي أمس الأربعاء على أن “أونساج” بصدد الإعلان عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي ستكون منبرا جامعا لكل المؤسسات والتي يتم التحضير لتأسيسها قريبا حيث أبرز مدى استجابة العديد من المؤسسات والجمعيات للانضواء داخل هذا التكتل الذي سيرى النور قريبا حيث يتم تحضير اللمسات الأخيرة لعقد الجمعية العامة لهذه الفيدرالية. وأكد مراد زمالي أن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بإمكانها المشاركة في الثلاثية وفي أهم التجمعات الاقتصادية بحيث ستشكل قوة اقتراح وباعتمادها على المقاربة الاقتصادية ستساهم في نشر الثقافة المقاولاتية عند الشباب الجزائري ، كما ستكون المنبر الجامع لكل المؤسسات المصغرة للتطوير من أدائها وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضها خاصة في تسويق المنتوجات .وأضاف بأن أونساج قامت بتمويل حوالي 366129 مؤسسة سمحت بتوفير حوالي مليون منصب شغل معتبرا أن وكالته التي شهدت تطورا كبيرا بعد مرور 20 سنة على تأسيسها نجحت في دعم خلق المؤسسات المصغرة.و عن المشاكل التي تواجهها المؤسسات المصغرة أشار مسؤول “أونساج” إلى مشكل الوعاء العقاري وتسويق المنتوجات فضلا عن قانون الصفقات العمومية، في جانبه المتعلق بمنح 20 بالمائة من هذه الصفقات للمؤسسات المصغرة والذي لم يطبق كما يلزم .

عادل أمين