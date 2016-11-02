المديرية الفلاحية تتوقع إنتاج ستة ملايين لتر من زيت الزيتون





م. مسعود

يتوقع القائمون على الشأن الفلاحي بجيجل تجاوز مستوى إنتاج زيت الزيتون بتراب الولاية خلال حملة الجني لهذا الموسم ذلك الذي بلغته الولاية العام الماضي في ظل دخول حقول جديدة من أشجار الزيتون مرحلة الإستغلال ناهيك عن توقعات الفلاحين بارتفاع نسبة المحصول بفعل عدم إصابة حبات الزيتون من مختلف الأمراض التي ألمت بها خلال المواسم الماضية .وتوقعت مديرية المصالح الفلاحية بعاصمة الكورنيش تحقيق مستويات عالية من الإنتاج في شعبة الزيتون هذا الموسم موازاة مع انطلاق حملة الجني بأغلب مناطق الولاية والتي ستتواصل إلى غاية نهاية فصل الخريف وهي التوقعات التي تحدثت عن امكانية تجاوز حاجز الستة ملايين لتر من زيت الزيتون ذي الجودة العالية بعدما حققت الولاية رقم (5) ملايين ونيّف خلال الموسم الماضي وهو ما أعتبر بمثابة قفزة نوعية في الإنتاج على مستوى إقليم ولاية جيجل التي تعد أحد أشهر وأهم الولايات الجزائرية المنتجة لهذه المادة الغذائية القيّمة رغم التراجع الذي سجلته مستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة بفعل الأمراض التي أتت على الشجرة المباركة بأغلب مناطق الولاية والتي تمكن الفلاحون من تلافي أغلبها هذا الموسم وهو ما ساهم في نضوج حبات الزيتون بشكل مبكر وبلوغها مرحلة الجني دون تعرضها لأضرار معتبرة كتلك التي تعرضت إليها المواسم الماضية .وتراهن المصالح الفلاحية بجيجل على تحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بشعبة الزيتون بإقليم الولاية من خلال تشجيع صغار الفلاحين وسكان الأرياف على زرع المزيد من الأشجار ومنح تحفيزات مهمة لهؤلاء تصل الى حد المرافقة خلال عمليات الزرع والجني وحتى تسويق المنتوج وهو مايصب في مصلحة الإقتصاد المحلي والوطني خصوصا في ظل ارتفاع سعر زيت الزيتون بالأسواق المحلية وحتى العالمية وتجاوزه لسعر البترول حتى عندما كان الأخير في أحسن أحواله وهو مايعطي صورة واضحة عن أهمية هذه الشعبة الفلاحية التي لاتكلف الكثير قياسا ببقية الشعب الأخرى كما يمكن أن تكون عوائدها بديلا مهما لعائدات النفط الآخدة في التهاوي بفعل تراجع الذهب الأسود بالأسواق العالمية .